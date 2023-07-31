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【待望★】 デッドストック【90s】1993 ポパイヴィンテージ　キャップ キャップ

商品の説明

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NIKE ナイキ　サッカー　ブラジル代表　4つ星　CBF

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Supreme Pin Up Mesh Back 5-Panel Green
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【商品名】デッドストック【90s】1993 ポパイヴィンテージ　キャップ
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【生産国】バングラディッシュ
wtaps キャップ　ダブルタップスWTAPS T-6L01

Supreme characters s logo new era
【年代】1993
NIKE サーマスフィット　マスク　黒

22SS WTAPS NEW ERA NEWERA BLACK 7 2/1 L
＿COMMENT＿＿＿
ペンドルトン/ネイティブ/レザー/帽子/キャップ/ウール/フリー/ユニセックス

hide × NEW ERA コラボきゃっぷ
90年代にマーベルやアメリカのキャラクターでAMERICAN NEEDLEからリリースされたシリーズ物。
ロジャーラビット レア 帽子 トゥーンパトロール

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海外ではコレクターズアイテムとしてコアなファンがいるシリーズです。
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100％コットンのツイル生地にレザーストラップ。
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サイズ調整可能。
Supreme NEW ERA 7 5/8 60.6cm 新品未使用

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＿ SIZE ＿＿＿
新品 即完売Supreme Box Logo Mesh Back New Era

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サイズ：頭囲最大約61cm
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gadid anoniemキャップ ブラック

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ブラック・グリーン系
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バーバリー　Burberry キャップ　帽子

【わっさー様専用】Supreme Box Logo Mesh Back

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10 新品または未使用同等レベルです。
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9 着用1回～数回程度の美品です。
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7 使用感はありますが状態は良いです。
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6 まだまだお使いいただける並の状態です。
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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】デッドストック【90s】1993 ポパイヴィンテージ　キャップ【生産国】バングラディッシュ【年代】1993 ＿COMMENT＿＿＿90年代にマーベルやアメリカのキャラクターでAMERICAN NEEDLEからリリースされたシリーズ物。海外ではコレクターズアイテムとしてコアなファンがいるシリーズです。ポパイがゴルフをしている刺繍も雰囲気良いですが100％コットンのツイル生地にレザーストラップ。サイズ調整可能。＿ SIZE ＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長:約7cm高さ：約11cm＿COLOR＿＿＿ブラック・グリーン系＿CONDITION＿＿＿ 10/1010 新品または未使用同等レベルです。9 着用1回～数回程度の美品です。8 使用感が少なく、キレイな状態です。7 使用感はありますが状態は良いです。6 まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【待望★】 デッドストック【90s】1993 ポパイヴィンテージ　キャップ キャップ

7分钟前

【待望★】 デッドストック【90s】1993 ポパイヴィンテージ　キャップ キャップ

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