選ぶなら 【美品】Sambaブラック 29.5cm スニーカー

ご覧頂きありがとうございます。

converse コンバース オールスター チャックテイラー CT70 26.5



NIKE AIR JORDAN 1 MID 30cm 超希少サイズ 美品

◎即購入可

AIR JORDAN 1 HIGH OG ROYAL 2017 28 美中古

◎おまとめ割

ニューバランス MR530 GN



【購入前コメント希望、新品】NIKE エアマックス1 プレミアム 26.5cm

＝＝アイテム＝＝

※価格変更 Roger Federer Proテニスシューズ

アディダス製サンバです。

アディダス サンバ ADV 26cm

紐の先端と中敷が赤の希少モデルです。

ナイキ レブロン9 ロー "ホワイト ライム アンド ブライト マンゴー"

ベロの文字が金色のモデルも珍しいです。

KITH converse キス コンバース オールスター CT70



NIKE AIR MAX 97 921826 108

＝＝商品状態＝＝

ナイキ NIKE × トム サックス Tom Sachs

目立った傷や汚れはなし、きれいな状態

エアジョーダン5 レトロ スエード レッド 28.5cm



【箱なし】黒26.5cm adiFOMQ アディフォーム オールブラック

＝＝カラー＝＝

DIESEL 新品未使用スニーカー 27㎝

ブラック

ドルチェアンドガッバーナ スニーカー 大きいサイズ



Pon様の専用CHROME HEARTS Rick Owensジオバスケット

＝＝材質＝＝

【イタリア製】ＬＯＵＩＳ ＶＵＩＴＴＯＮ 革靴

レザー

converse usa製 8 navy 90s



Nike Dunk low SE WMNS Noble Green

＝＝サイズ＝＝

【28.5cm 新品未使用】NIKE DUNK LOW RETRO ミシガン

29.5サイズ

リーボック ポンプフューリー シトロン 25.0



Nike Air Monarch IV Martine Rose スニーカー 白

＝＝配送＝＝

レア 箱 黒タグ付き NIKE WMNS TERMINATOR LOW

簡易包装にてできる限り早めに発送させて頂きます。

Air Jordan 1 Bred 黒×赤 1985 オリジナル



新品 NIKE AirForce1 Mid 白 スワロフスキー付き 26.5㎝

※他サイトにも出品しております!

NIKEターミネーターハイジョージタウン/グラニットアンドダーク オブシディアン

万が一、僅差で売れてしまった場合はキャンセルさせていただく可能性があります。

コンバース スケートボーディング CONVERSE SKATEBOARDING

あらかじめご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。◎即購入可◎おまとめ割＝＝アイテム＝＝アディダス製サンバです。紐の先端と中敷が赤の希少モデルです。ベロの文字が金色のモデルも珍しいです。＝＝商品状態＝＝目立った傷や汚れはなし、きれいな状態＝＝カラー＝＝ブラック＝＝材質＝＝レザー＝＝サイズ＝＝29.5サイズ＝＝配送＝＝簡易包装にてできる限り早めに発送させて頂きます。※他サイトにも出品しております!万が一、僅差で売れてしまった場合はキャンセルさせていただく可能性があります。あらかじめご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

27cm ナイキ ダンク ロー レトロ DUNK LOW ブラックパンダ 黒※新品未使用※ kwondo1ホワイト 28.0CONVERSE ADDICT CHUCK TAYLOR SUEDE OXエアフォース1 エクスペリメンタル ホワイトナイキ エアジョーダン6 レトロ オリンピック ロンドン 2012