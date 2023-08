【スーパーセール】 STANDARD 新品 CALIFORNIA XL T1011 CHAMPION Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【商品の説明】

商品名:Standard California スタンダード カリフォルニア 別注 T1011 チャンピオン アメリカ製 Tシャツ USA製 限定 半袖 グリーン 緑 米国製 国内正規店購入品 購入時付属紙タグあり 廃盤モデル

CHAMPION × SD T1011 GREEN

Champion × Standard CaliforniaのT1011です。

前身は1930年代まで遡るこのボディは未だアメリカで生産され続けています。

US Cotton のヘヴィーウェイトな生地にバインダーネック。

ガンガン洗っても大丈夫なタフなボディです。

今シーズンはPacific-12 Conference、通称Pac-12のCOLORADO BOULDER、CALIFORNIA LA、CALIFORNIA BERKELEY、OREGONのチームカラーをイメージし、カレッジ系のラウンドロゴをフロントとバックにラバープリント。

今回も間違いない内容です。ぜひこの機会に。

「PAC12」

Pacific-12 Conference、通称Pac-12はアメリカ合衆国の大学スポーツにおけるカンファレンスのひとつ。

創設は1959年で西部6州(アリゾナ州、オレゴン州、カリフォルニア州、ワシントン州、コロラド州、ユタ州)の12校が参加している。

【素材】

肉厚でタフなチャンピオンボディを使用。

ブランド・メーカー:Champion チャンピオン

サイズ:XL

【商品の状態】

使用状況:新品未使用

あくまでも個人保管品となりますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。

リバースウィーブ Reverse Wearve

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スタンダードカリフォルニア 商品の状態 新品、未使用

