【スーパーセール】 STANDARD 新品 CALIFORNIA XL T1011 CHAMPION Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【商品の説明】

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商品名：Standard California スタンダード カリフォルニア 別注 T1011 チャンピオン アメリカ製 Tシャツ USA製 限定 半袖 グリーン 緑 米国製 国内正規店購入品 購入時付属紙タグあり 廃盤モデル

carry 専用です



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CHAMPION × SD T1011 GREEN

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Champion × Standard CaliforniaのT1011です。

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前身は1930年代まで遡るこのボディは未だアメリカで生産され続けています。

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US Cotton のヘヴィーウェイトな生地にバインダーネック。

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ガンガン洗っても大丈夫なタフなボディです。

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今シーズンはPacific-12 Conference、通称Pac-12のCOLORADO BOULDER、CALIFORNIA LA、CALIFORNIA BERKELEY、OREGONのチームカラーをイメージし、カレッジ系のラウンドロゴをフロントとバックにラバープリント。

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今回も間違いない内容です。ぜひこの機会に。

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「PAC12」

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Pacific-12 Conference、通称Pac-12はアメリカ合衆国の大学スポーツにおけるカンファレンスのひとつ。

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創設は1959年で西部6州（アリゾナ州、オレゴン州、カリフォルニア州、ワシントン州、コロラド州、ユタ州）の12校が参加している。

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【素材】

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肉厚でタフなチャンピオンボディを使用。

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ブランド・メーカー：Champion チャンピオン

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サイズ：XL

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【商品の状態】

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使用状況：新品未使用

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あくまでも個人保管品となりますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。

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リバースウィーブ Reverse Wearve

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スタンダードカリフォルニア 商品の状態 新品、未使用

【商品の説明】商品名：Standard California スタンダード カリフォルニア 別注 T1011 チャンピオン アメリカ製 Tシャツ USA製 限定 半袖 グリーン 緑 米国製 国内正規店購入品 購入時付属紙タグあり 廃盤モデルCHAMPION × SD T1011 GREENChampion × Standard CaliforniaのT1011です。前身は1930年代まで遡るこのボディは未だアメリカで生産され続けています。US Cotton のヘヴィーウェイトな生地にバインダーネック。ガンガン洗っても大丈夫なタフなボディです。今シーズンはPacific-12 Conference、通称Pac-12のCOLORADO BOULDER、CALIFORNIA LA、CALIFORNIA BERKELEY、OREGONのチームカラーをイメージし、カレッジ系のラウンドロゴをフロントとバックにラバープリント。今回も間違いない内容です。ぜひこの機会に。「PAC12」Pacific-12 Conference、通称Pac-12はアメリカ合衆国の大学スポーツにおけるカンファレンスのひとつ。創設は1959年で西部6州（アリゾナ州、オレゴン州、カリフォルニア州、ワシントン州、コロラド州、ユタ州）の12校が参加している。【素材】肉厚でタフなチャンピオンボディを使用。ブランド・メーカー：Champion チャンピオン サイズ：XL【商品の状態】使用状況：新品未使用あくまでも個人保管品となりますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。リバースウィーブ Reverse Wearve

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スタンダードカリフォルニア 商品の状態 新品、未使用

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