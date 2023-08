マリメッコのエプロン鍋敷鍋つかみです♪

新品タグ付き

家族用に購入しましたが、好みではないとの事で出品することにしました。

よろしくお願いします。

ゆうゆうメルカリ便↔︎メルカリ便へ都合により変更する場合があります。

ご理解いただける方よろしくお願い致します。

マリメッコ

エプロン

鍋敷

鍋つかみ

うにっこ

商品の情報 ブランド マリメッコ 商品の状態 新品、未使用

マリメッコのエプロン鍋敷鍋つかみです♪新品タグ付き家族用に購入しましたが、好みではないとの事で出品することにしました。よろしくお願いします。ゆうゆうメルカリ便↔︎メルカリ便へ都合により変更する場合があります。ご理解いただける方よろしくお願い致します。マリメッコエプロン鍋敷鍋つかみうにっこ

