90s オリジナルのヴィンテージ tシャツ

人気のサンフラワープリントで両面プリントのレア物

ボディは安心の90年代のヘインズ ビーフィー

もちろん裾、袖ともにシングルステッチになります。

studio Qのサンフラワーも良いですがこちらもこれからの季節に最適なプリントになっており使い勝手が良いです

二枚同時購入しましたがサイズが合わないため1枚は新品未使用での販売になります!

一枚はあると便利かと思います。

サイズもボックスシルエットでゆったり着られるので非常におすすめです。

普段LサイズやXLサイズを着られる方に。

カラーは白 ホワイト

サイズ:L

肩幅52

身幅54

着丈70

袖丈19.5

※素人採寸のため多少の誤差はお許しください

※コンディションについては画像をよくご確認ください

目立った汚れやダメージはありませんがあくまでもヴィンテージ になりますので気にされる方はご遠慮ください。

ムービー 映画のtシャツやバンドtシャツなどに並んでアート系のtシャツやグッドプリントの90sのtシャツはかなり高騰してきているのでこの機会にぜひご検討ください。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラボラトリーベルベルジンアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

