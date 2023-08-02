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2022新作モデル HERB Relax 冷蔵庫

商品の説明

タイプ···冷凍冷蔵庫
家庭用冷凍庫
ドアの開き方···右開き
【中古】パナソニック冷蔵庫　NR-B149W
カラー···ホワイト
I694 ⭐ 美品！ SHARP 冷蔵庫 (137L)　名古屋市近郊配送設置無料
ドア数···2ドア
MITSUBISHI 冷蔵庫 MR-CX33F-W 330L 家電 G045

Hikoki冷温庫　UL18DC
・HERBRelax/ハーブリラックス
T065 美品 TOSHIBA 冷凍冷蔵庫 171L スリム ブラック
・YRZ-C12G1-W
SHARPノンフロン冷凍冷蔵庫 SJ-15E9-W 152L
・容量　117L（冷凍室　30L　冷蔵室　87L）
カワセミ様専用17D送料設置無料◎SHARP◎最新モデル◎大型冷蔵庫310L
・2018年式
地域限定販売　神奈川県内　東京都内の方に販売いたします。冷蔵庫＆洗濯機

SHARP シャープ 冷蔵庫 SJ-W352E-S 350L 2020年製
【機能】
★送料・設置無料★ 中古 2ドア冷蔵庫 TAGlabel (No.3147)
●ノンフロン
C5528★2021年製美品セット★ハイアール冷蔵庫洗濯機ステンレス一人暮らし
●直冷式冷却（霜取り必要）
送料込みSHARP 冷蔵庫 225L 2020年製
●ボトムフリーザー
78A MITSUBISHI 21年製　2ドア冷蔵庫　146L 一人暮らし
●ドアポケット付き
【全国送料込み‼️】真ん中野菜室♪MITSUBISHI 3ドア冷蔵庫　335L
●ガラストレー
日立 HITACHI 3ドア冷蔵庫 R-S2700HV 2017年製 265l
●耐熱トップテーブル
りょう様専用【非売品】RedBullレッドブル 冷蔵庫 超希少

冷蔵庫 洗濯機 1人暮らし応援セット 美品 ホワイト 高年式
【サイズ】
一都三県限定　配送設置無料　冷蔵庫　6ドア　HITACHI 日立　475L
横幅47cm×奥行49.5cm×高さ114cm

三菱 冷蔵庫 2014式 MR C34X 【佐賀発】

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり
タイプ···冷凍冷蔵庫ドアの開き方···右開きカラー···ホワイトドア数···2ドア・HERBRelax/ハーブリラックス・YRZ-C12G1-W・容量　117L（冷凍室　30L　冷蔵室　87L）・2018年式【機能】●ノンフロン●直冷式冷却（霜取り必要）●ボトムフリーザー●ドアポケット付き●ガラストレー●耐熱トップテーブル【サイズ】横幅47cm×奥行49.5cm×高さ114cm

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

2022新作モデル HERB Relax 冷蔵庫

54分钟前

2022新作モデル HERB Relax 冷蔵庫

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. 生活家電
    3. 冷蔵庫
    4. HERB Relax
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

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コメント (16)

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