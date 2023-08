【美品】 THE TREAT DRESSING タキシードシャツ等　新郎4点セット シャツ

※シャツとチーフは2023年5月2日にクリーニング済み

シャツ・カフス・チーフ・蝶ネクタイ

サイズ:2L

当方は身長174cm 体重は66キロの普通体型です。

参考ください。

①シャツ

定価16800円

サイズ2L

②チーフ

定価4500円

③蝶ネクタイ

定価9000円

④カフス

定価8500円

総額35,000円超を半額以下で購入頂けます。

使用時期は2021年3月です。

結婚式の1日のみ使用しました。

即購入可です。

メルカリで揃えられるなら新品で買わなくても良かったのではと最近悔やんでいます苦笑

#THETREATDRESSING

#トリートドレッシング

#ウェディング

#新郎

#蝶ネクタイ

#シャツ

#チーフ

#カフス

#トリート

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※シャツとチーフは2023年5月2日にクリーニング済み新郎4点セットシャツ・カフス・チーフ・蝶ネクタイサイズ:2L当方は身長174cm 体重は66キロの普通体型です。参考ください。①シャツ定価16800円サイズ2L②チーフ定価4500円③蝶ネクタイ定価9000円④カフス定価8500円総額35,000円超を半額以下で購入頂けます。使用時期は2021年3月です。結婚式の1日のみ使用しました。即購入可です。メルカリで揃えられるなら新品で買わなくても良かったのではと最近悔やんでいます苦笑#THETREATDRESSING#トリートドレッシング#ウェディング#新郎#蝶ネクタイ#シャツ#チーフ#カフス#トリート

