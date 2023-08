華麗 新品　すずめの戸締まり　新海誠　非売品　劇場版　ポスター キャラクターグッズ

新品

未使用

すずめの戸締り

新海誠

販促用

非売品

劇場用

映画ポスター

poster

B2

サイズ

約515 × 728mm

巻いてポスター専用箱に入れ発送いたします

巻き癖は御了承ください

『君の名は。』『天気の子』などの新海誠監督が、“災いの元となる扉”を閉めるために旅をする少女の姿を描いたアニメーション。九州の田舎に暮らす女子高校生が扉を探す不思議な青年と出会い、災いをもたらす扉を閉めるために日本各地の廃虚へおもむく。少女の声をオーディションで選ばれた原菜乃華、災いを招く扉を閉める“閉じ師”の青年の声をアイドルグループ「SixTONES」のメンバーで『ライアー×ライアー』などの松村北斗が担当する。

『 行ってきます。 』

扉の向こうには、すべての時間があった――。

九州の静かな町で生活している17歳の岩戸鈴芽は、”扉”を探しているという青年、宗像草太に出会う。草太の後を追って山中の廃虚にたどり着いた鈴芽は、そこにあった古い扉に手を伸ばす。やがて、日本各地で扉が開き始めるが、それらの扉は向こう側から災いをもたらすのだという。鈴芽は、災いの元となる扉を閉めるために旅立つ。

原菜乃華

松村北斗

深津絵里

染谷将太

伊藤沙莉

花瀬琴音

花澤香菜

新海監督

RADWIMPS

カナタハルカ

すずめ

feat.十明

特典 芹澤 本 漫画 アニメ 小説 コレクション 限定 販促用 非売品 レア 希少 店舗 映画 鈴芽之旅 鈴芽戸締 監督 SixTONES 声優 公開 特典 劇場版 劇場 ムービー movie DVD CD アナログ デジタル 新海 誠 告知 貼り紙 新海本 新海誠本 suzume 主題歌 ダイジン イス 椅子 日本の戸締り すずめといす パンフレット ぬいぐるみ アクキー アクスタ クリアファイル HMV 銘菓 菓子 マクドナルド コラボ toho 東宝 コミック

『ほしのこえ』

『雲のむこう、約束の場所』

『秒速5センチメートル』

『言の葉の庭』

『君の名は。』

『天気の子』

『すずめの戸締まり』

※購入後、キャンセルされる方が多く大変迷惑しております。購入された後すぐに梱包を始めていますので、キャンセルを軽くお考えの方やキープの為の購入はお控えください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

