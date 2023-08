自宅保管のため、ご理解頂ける方のみご購入ください。

ジュンヤワタナベxモンクレール、コムデギャルソンのコラボダウンになります。

コムデギャルソンコラボのタグが証明です。

最近流行のデカワッペンタイプです。

定番のモンジュネーブルをデカワッペンにしたような感じです。

光沢はとってあり、ありません

■ブラック

■中古品

■サイズ:【 SS 】着丈 : 約65㎝ 肩幅 : 約43㎝ 身幅 : 約52㎝

素人採寸になりますのでご了承ください。こちらは大きめの作りですので通常S.Mを着られる方に良いと思います。

174cm 60kgで着用しておりました。

現在ではなかなか出てこない珍しいデカワッペンのコムデギャルソンのコラボモデルです。

サイズSSは一番人気で即完売でした。

SSですが、大きめです。

当時、ジュンヤワタナベで20万円程にて購入した正規品です。

大事にしていたので着用に支障をきたすような破れ等のダメージはございません。

モンクレール 特有の目立ったスレ等も特にないと思います。

クリーニングかけて保管しております。

かぶらず、かなりおしゃれで評判はよかったお品物です。

プロフィールお読みいただきよろしくお願いいたします。

値下げ不可です。

交渉コメントブロックします

限定 レア

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

自宅保管のため、ご理解頂ける方のみご購入ください。ジュンヤワタナベxモンクレール、コムデギャルソンのコラボダウンになります。コムデギャルソンコラボのタグが証明です。最近流行のデカワッペンタイプです。定番のモンジュネーブルをデカワッペンにしたような感じです。光沢はとってあり、ありません■ブラック■中古品■サイズ:【 SS 】着丈 : 約65㎝ 肩幅 : 約43㎝ 身幅 : 約52㎝素人採寸になりますのでご了承ください。こちらは大きめの作りですので通常S.Mを着られる方に良いと思います。174cm 60kgで着用しておりました。現在ではなかなか出てこない珍しいデカワッペンのコムデギャルソンのコラボモデルです。サイズSSは一番人気で即完売でした。SSですが、大きめです。当時、ジュンヤワタナベで20万円程にて購入した正規品です。大事にしていたので着用に支障をきたすような破れ等のダメージはございません。モンクレール 特有の目立ったスレ等も特にないと思います。クリーニングかけて保管しております。かぶらず、かなりおしゃれで評判はよかったお品物です。プロフィールお読みいただきよろしくお願いいたします。値下げ不可です。交渉コメントブロックします限定 レア

