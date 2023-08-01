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【高い素材】 にゅ〜ずcom スニーカー バンクシー24cm スニーカー

商品の説明

商品：にゅ～ずcom『BRANDALISED』
ナイキ　ダンクローSB　カーハート　箱、替え紐、黒タグ付き
素材：本革
ニューバランス　CM1700NJ
サイズ：24cm
converse CT70 ランスター

ナイキ　AIR MAX 1 ビックバルブ　86OG　ゴルフ
Banksy(バンクシー)グラフィティから
New Balance 2002R "Light Gray" goretex
インスパイアされた限定コラボ
新品 27.5cm ナイキ エア フォース マックス 2 ブラック 海外限定
『via SANGACIO×BRANDALISED』
シカゴ Chicago ゴールデンサイズ ジョーダン1 エアジョーダン レトロ

LOEWE×On クラウドベンチャー ランニングシューズ 極美品
彼の代表作でもある「Flower Bomber」と「Love Rat」をナチュラル配色の中に溶け込ませ、厚みのある高級レザーでハンドメイド製作した1足。
NIKE DUNK LOW Unlocked By you 26.0

エアジョーダン4レトロ
製作数が少なく、抽選者のみしか購入できない一足です。
NIKE AIR MAX 95 オリジナル "イエローグラデーション

Nike Air Jordan 1 Mid "Linen"
重複当選したため出品します。
UNDERCOVER×NIKE AIR MAX 720 BLACK

BALENCIAGA defender size 42 ベージュ
新品未使用

完売限定モデルカイリー7 EP 24cm 夜光　蓄光モデル

商品の情報

商品のサイズ24cm
商品の状態新品、未使用
商品：にゅ～ずcom『BRANDALISED』素材：本革サイズ：24cmBanksy(バンクシー)グラフィティからインスパイアされた限定コラボ『via SANGACIO×BRANDALISED』彼の代表作でもある「Flower Bomber」と「Love Rat」をナチュラル配色の中に溶け込ませ、厚みのある高級レザーでハンドメイド製作した1足。製作数が少なく、抽選者のみしか購入できない一足です。重複当選したため出品します。新品未使用

商品の情報

商品のサイズ24cm
商品の状態新品、未使用

【高い素材】 にゅ〜ずcom スニーカー バンクシー24cm スニーカー

32分钟前

【高い素材】 にゅ〜ずcom スニーカー バンクシー24cm スニーカー

¥18,888 ¥14,166

(税込) 送料込み
6
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2fae812052f35

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2fae812052f35
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にゅ～ずcom『Brandalised』 | via SANGACIO

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にゅ～ずcom『Brandalised』 | via SANGACIO

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