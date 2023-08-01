【高い素材】 にゅ〜ずcom スニーカー バンクシー24cm スニーカー

商品：にゅ～ずcom『BRANDALISED』
ナイキ ダンクローSB カーハート 箱、替え紐、黒タグ付き
素材：本革
ニューバランス CM1700NJ
サイズ：24cm
converse CT70 ランスター
ナイキ AIR MAX 1 ビックバルブ 86OG ゴルフ
Banksy(バンクシー)グラフィティから
New Balance 2002R "Light Gray" goretex
インスパイアされた限定コラボ
新品 27.5cm ナイキ エア フォース マックス 2 ブラック 海外限定
『via SANGACIO×BRANDALISED』
シカゴ Chicago ゴールデンサイズ ジョーダン1 エアジョーダン レトロ
LOEWE×On クラウドベンチャー ランニングシューズ 極美品
彼の代表作でもある「Flower Bomber」と「Love Rat」をナチュラル配色の中に溶け込ませ、厚みのある高級レザーでハンドメイド製作した1足。
NIKE DUNK LOW Unlocked By you 26.0
エアジョーダン4レトロ
製作数が少なく、抽選者のみしか購入できない一足です。
NIKE AIR MAX 95 オリジナル "イエローグラデーション
Nike Air Jordan 1 Mid "Linen"
重複当選したため出品します。
UNDERCOVER×NIKE AIR MAX 720 BLACK
BALENCIAGA defender size 42 ベージュ
新品未使用
完売限定モデルカイリー7 EP 24cm 夜光 蓄光モデル
商品：にゅ～ずcom『BRANDALISED』素材：本革サイズ：24cmBanksy(バンクシー)グラフィティからインスパイアされた限定コラボ『via SANGACIO×BRANDALISED』彼の代表作でもある「Flower Bomber」と「Love Rat」をナチュラル配色の中に溶け込ませ、厚みのある高級レザーでハンドメイド製作した1足。製作数が少なく、抽選者のみしか購入できない一足です。重複当選したため出品します。新品未使用