人気の雑貨がズラリ！ メタルビルド ストライクガンダム、エール、ソード、ランチャー SF/ファンタジー/ホラー

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メタルビルド ランチャーストライカー 開封済
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開けてから、ケースに入れて飾ってました。
【ホットトイズ】スター・ウォーズ １／６スケールフィギュア ドゥークー伯爵
欠品はありません。
【新品未開封】 GENTLE GIANT スターウォーズ オールドケナー ヨーダ
傷もないと思います。
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どれも輸送箱に入れて発送します。
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