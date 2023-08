かわいい！ SNIDEL ボリュームギャザーフリルオフショルブラウス ダークグレー その他

スナイデルのトップスでカラーは

ダークグレーになります。

新品未使用タグ付き試着なし

MELT THE LADY mm sheer tops メルトザレディ



公式通販完売商品

↓以下公式引用

【人気のボリュームギャザーフリルオフショルブラウスにPNKが登場】【こだわりのデイテールでとことん女性らしく仕上げたオフショルブラウス】

【Design/Styling】

シアーな素材感と大胆な肌見せで、女性らしさを引き立てるオフショルブラウス。華やかなフリルやプリーツをたっぷりと施し、フェミニンな要素をふんだんに詰め込みました。胸下から裾にかけてはフレアラインにすることで、気になる体型をさり気なくカバー。パンツともスカートとも合わせやすく、幅広いコーディネートを楽しめます。

【Fabric】

透け感があり軽やかな風合いの布帛を使用しました。優しい色合いのアイボリー、シックで大人っぽい雰囲気のダークグレー、くすみカラーが今年らしいミントの3色に加え、ほどよい甘さのピンクカラーが登場です。

プロフ必読

カラー···グレー

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏

着丈···ショート

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド スナイデル 商品の状態 新品、未使用

