PINKHOUSEのカーディガンです。

美品です!

赤いニット帽にマフラー姿の白いクマの可愛いぬいぐるみの飾りが全体に付いている上質のウールバルキーニットです。

ざっくりとした手編み風のニットで雪の結晶模様のボタンがとても可愛いです。

◆サイズ

ピンクハウス くま クマ カーディガン ぬいぐるみ シロクマ ニット セーター

・着丈 :約55cm

・肩幅(肩から肩):約45cm

・身幅(脇の下) :約50cm

・袖丈 :約51cm

平置き素人寸法なので誤差があるかと思います。

ご理解下さい。

〈素材〉

毛:80%

アクリル:15%

ナイロン:5%

替えボタン付き!

目立つような汚れ・キズは見当たりませんが、素人検品なので見落しがあるかと思いますがご了承ください。

長期自宅保管品になりますので、ご理解ある方の購入をお願いします。

発送の際に小さく折り畳み圧縮して梱包し発送する予定です!

多少の型崩れやシワがつく場合がございます。

ご理解下さい。

古着ですので神経質な方や完璧を求める方は

ご遠慮ください。

●ペット、喫煙者は居ません。

即購入OK!コメント無し購入OKですが、

商品について写真等、確認して頂き

納得の上でのご購入をお願い致します。

尚、コメントでのやり取りの途中でも

即購入者様を優先とさせていただきます!

ご理解ください。

詳しい事はプロフィールをご確認下さい!

気になる事がございましたら、コメントにてお声かけいただけますと幸いです。

他にも、ピンクハウスをはじめ、ワンダフルワールドやカネコイサオのカーデガンやブルゾンやワンピースやコートやジャンパースカートやバッグなど出品しております。

サマンサモスモスやベティーズブルーやラバーズハウスなども出品しております。

多数いろいろと出品しておりますので良ろしければ覗いて見てください!(^^)

#ブルー部屋

カーディガン

クマのぬいぐるみ

レトロ

お出掛け

ニット

セーター

手編み風

秋冬コーデ

暖かい上着

白

しろ

ホワイト

ピンクハウス

#秋冬ファッション

#美品

#再出品中

カラー...ホワイト

袖丈...長袖

素材...ニット

季節感...秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

