24時間以内に発送いたします。

ADMJ ショルダーバッグ マルチカラー



極美品 コーチ アカデミー リュック バックパック シグネチャー A4収納

10回ほど使用。

ヴィヴィアンウエストウッド ベティ 2way ショルダーバッグ 黒

キーチャーム、丸ポーチ、カードケースが一つになったマルチウェイな3連バッグ。

美品 ケイトスペード フラワージャガード ミディアム バケットバッグ 花柄

それぞれ簡単に取り外しができるので組み合わせが自由自在となっており、お手持ちのバッグにお付けいただくことも可能です。

セツコサジテール 赤✖️黒チェックバッグ

ショルダーストラップの長さは調節可能となっており、コーディネートのアクセントとしてお使いいただくのもおススメ。

【極美品】COACH エルゴ ショルダーバッグ 33 グリーン C2264



JILL BY JILLSTUARTリボンフラップバスケット テラコッタ

【各サイズ 幅:高さ:マチ】

新品 イルビゾンテ ショルダーバッグ

キーチャーム 6:7:1

【美品】ジバンシー 4G ロゴ型押し 総柄 タッセル ショルダーバッグ 肩掛け

カードケース 11.5:8:1.5

CHANEL シャネル マトラッセ ラムスキン ダブルチェーンバッグ ホワイト

丸ポーチ 9:9:2

【 新品未使用 】CHANEL ミニマトラッセ トップハンドル



コーチ ショルダーバッグ ⭐︎新品⭐︎

【MAISON SPECIAL/メゾンスペシャル】

ルイヴィトン LOUIS VUITTON ダミエ ショルダーバッグ リポーター

SPECIAL IS YOUR STANDARD

【超 希少】オールドセリーヌ ショルダーバッグ ゴールド金具 マカダム柄 レザー

“ハイファッションとハイファクトリー”

【限定値下】☆美品☆agnes b. アニエスベー ショルダーバッグ

相反するものを掛け合わせて融合させることにより、新しい価値のファッション“CRAFT FASHION”を生み出していきます。

商品の情報 ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 やや傷や汚れあり

24時間以内に発送いたします。10回ほど使用。キーチャーム、丸ポーチ、カードケースが一つになったマルチウェイな3連バッグ。それぞれ簡単に取り外しができるので組み合わせが自由自在となっており、お手持ちのバッグにお付けいただくことも可能です。ショルダーストラップの長さは調節可能となっており、コーディネートのアクセントとしてお使いいただくのもおススメ。【各サイズ 幅:高さ:マチ】キーチャーム 6:7:1カードケース 11.5:8:1.5丸ポーチ 9:9:2【MAISON SPECIAL/メゾンスペシャル】SPECIAL IS YOUR STANDARD“ハイファッションとハイファクトリー”相反するものを掛け合わせて融合させることにより、新しい価値のファッション“CRAFT FASHION”を生み出していきます。

商品の情報 ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 やや傷や汚れあり

【美品】ジェイアンドエムデヴィッドソン カーニバル ホワイト カーニバル 袋付きcoach バッグ haruna様専用【極美品】STELLA MCCARTNEY トートバッグ ファラベラ チェーンBALENCIAGA ショルダーバッグ 5349ルイヴィトン モノグラムミニ ショルダーピンクハウス pink house ショルダー バッグ ひまわり《超美品》 プラダ レザー ワンショルダーバッグ シルバー金具 カード付き