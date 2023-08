閲覧ありがとうございます。

24.5cm WMNS AIR JORDAN 1 MID

当店ご利用の際はまずプロフィールからご覧下さい。

☆ブランド

Christian loubtain

クリスチャンルブタン

☆商品詳細

Vieira 2 Bianco

エア ジョーダン 1 MID ウィメンズシューズ

☆サイズ

37.5(24.5cm)

☆品番

1201525H924

☆参考定価

130,900円(税込)

☆付属品

箱・保存袋・替え紐

☆コンディション☆

B:使用感はありますが、通常の使用に問題のない商品

中古品という事をご理解頂きNC・NRでお願いします。

管理番号

2400050222045

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 やや傷や汚れあり

閲覧ありがとうございます。 当店ご利用の際はまずプロフィールからご覧下さい。☆ブランド Christian loubtainクリスチャンルブタン☆商品詳細Vieira 2 Bianco☆サイズ37.5(24.5cm)☆品番1201525H924☆参考定価130,900円(税込)☆付属品箱・保存袋・替え紐☆コンディション☆B:使用感はありますが、通常の使用に問題のない商品中古品という事をご理解頂きNC・NRでお願いします。管理番号2400050222045

