カラー...ブラック

形...ベースボール

イヴサンローランとニューエラのコラボレーション帽子です。

YSLソリッド自首がついた帽子です。

男女を問わず男女共用商品なのでぜひお願いします。

サイズ:FREE

レギュレータ付調整可能

約54cm~約61cm対応

ブランドの中古販売店で購入しました。

購入後、着用のみ可能です。

似合わないから。

それはめったに使わないので、とてもきれいです。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

