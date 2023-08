⭐️オススメポイント⭐️

✨高速ラジコンボート✨

✨新品未使用✨ラジコンボート⭐️船⭐️ボート⭐️高速 25km/h

ラジコンボートは高速モータを採用し、25 km/hまでの速度で水上にレースが可能です。この高速ラジコンボートは2.4 GHzのリモートを備えて、最大150メートル操作可能になります。複数台が操作可能で、干渉なし。大人と子供にも楽しめます。子供/男の子/ 彼氏/ 小学生/ 中学生に最適なプレゼント

✨転覆しない✨

このラジコンボートはリモコンにより制御するのは簡単です。操作中、ラジコンボートが転覆したときに自動的に転覆し、転覆しないです。

✨LEDライト付き&デモモード✨

ボートにはLEDライトが付き、操作することがより雰囲気になります。リモコンのデモモードボタンを押すと、ラジコンボートは8字型のパスにより自動演示します。二段階スピードがあり、操作により適切なスピードを選びます。

✨低電圧アラーム機能✨

もしバッテリーの残量が少ない場合、コントローラから音が鳴ります。その時に船をすぐに戻るので、ラジコンボートを失うことから守ります。

✨大容量バッテリー✨

他社のボートより、弊店のバッテリー寿命がもっと長くて、大容量のリチウムバッテリーが2つ装備されています。各バッテリーは15分間稼働できます。楽しさ時間が2倍になります。

ラジコンボート 船 ボート 高速 25km/h こども向け RC リモコン 防水性 バッテリー2個 操作時間30分 RCスピードボート 転覆回復 低電圧アラーム おもちゃ 2.4Ghz無線操作 贈り物プレゼント 子供 男の子 小学生 中学生 日本国内認証済み 緑

※ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。

#hypersonicのSHOPはこちら

s240

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

