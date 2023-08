snidel

とてもかわいいのですが、サイズが合わなかったため出品します。

公式オンラインで購入した正規品です。

新品タグ付きです。

定価:18920円

以下、公式引用です。

美人百花 2023年2月号 P30 掲載

【プラスワンでレディ度が高まるカッティングレースのマーメイドスカート】

【Design/Styling】

オリジナルの柄を落とし込んだ華やかなカッティングレースのマーメイドスカート。女性らしいメリハリのあるラインでスタイルアップを叶えてくれます。バックウエストにはレースアップデザインを採用し、後ろ姿まで愛らしさを演出。トップスはウエストにINしてすっきりとまとめるのがおすすめです。

【Fabric】

フラワーをモチーフにした「SNIDEL」オリジナル柄のカッティングレースを使用しました。モノトーンの配色がモードなアイボリー、上品な印象を与えるグレー、女性らしい雰囲気のピンクの3色展開です。

透け感;なし

裏地;あり

伸縮性;なし

光沢感;なし

生地の厚さ;普通

サイズ:0

着丈:89cm

ウエスト:67cm

上端:70cm

ヒップ:89cm

裾幅:140cm

snidelカッティングレースマーメイドスカートとてもかわいいのですが、サイズが合わなかったため出品します。公式オンラインで購入した正規品です。新品タグ付きです。定価:18920円以下、公式引用です。美人百花 2023年2月号 P30 掲載【プラスワンでレディ度が高まるカッティングレースのマーメイドスカート】【Design/Styling】オリジナルの柄を落とし込んだ華やかなカッティングレースのマーメイドスカート。女性らしいメリハリのあるラインでスタイルアップを叶えてくれます。バックウエストにはレースアップデザインを採用し、後ろ姿まで愛らしさを演出。トップスはウエストにINしてすっきりとまとめるのがおすすめです。【Fabric】フラワーをモチーフにした「SNIDEL」オリジナル柄のカッティングレースを使用しました。モノトーンの配色がモードなアイボリー、上品な印象を与えるグレー、女性らしい雰囲気のピンクの3色展開です。透け感;なし裏地;あり伸縮性;なし光沢感;なし生地の厚さ;普通サイズ:0着丈:89cmウエスト:67cm上端:70cmヒップ:89cm裾幅:140cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スナイデル 商品の状態 新品、未使用

