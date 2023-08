ご覧頂きありがとうございます。

リーバイス501xx30インチ

●商品名

アメリカUSA古着USEDリーバイスLevis569バギーワイドテーパードルーズデニムパンツジーンズジーパンワークパンツビッグサイズビッグシルエットオーバーサイズジップフライ希少激レア超極太激太

●ポイント

定番古着コーデの必須アイテム

リーバイス569バギーテーパードルーズデニム。

太もも周りが、かなりゆったりしている

超極太ワイドシルエットが

ストリートコーデと相性抜群。

569→559→550の順で裾幅が狭くなり

シルバータブ以外で最も太いシリーズ。

無骨なシルエットが雰囲気抜群なビッグサイズ。

古着市場で弾数少なく、今大人気の黒。

ワークパンツらしい、しっかりとした表地。

程よく色落ちしている、スミクロデニムで

伸縮性が若干あり、一日中穿き続けても

ストレスの少ない古着らしい一点物です。

ダボっとしたシルエットの

スウェットやパーカーと相性良く

定番古着コーデにピッタリなデニム。

シャツのタックインコーデも上手にキマります。

リーバイス501、505、550、559

560、569、シルバータブなど

極太ワイドが好きな方にオススメです。

ユニセックスとして、通年お使い頂けます。

●状態

右足にリペアございます(写真10)

腰パッチに破れがあり、剥がれないように

リペアされております(写真4左上)

古着らしいスレがございます。

デニムならではのアタリはございますが

上記以外に、目立つ汚れやダメージは少なく

これからも長くご着用頂けます。

●サイズ

W34 L30

●採寸

ウエスト:93cm

股上:29cm

股下:73cm

総丈:98cm

ワタリ幅:32cm

裾幅:22cm

●カラー

黒

ブラック

くすみクロ

スミクロ

●素材

コットン

ポリウレタン

●古着は一点物です

同じ物は2つと存在しません。

お気に入りがございましたら是非どうぞ。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

●商品名

アメリカUSA古着USEDリーバイスLevis569バギーワイドテーパードルーズデニムパンツジーンズジーパンワークパンツビッグサイズビッグシルエットオーバーサイズジップフライ希少激レア超極太激太

●ポイント

定番古着コーデの必須アイテムリーバイス569バギーテーパードルーズデニム。太もも周りが、かなりゆったりしている超極太ワイドシルエットがストリートコーデと相性抜群。569→559→550の順で裾幅が狭くなりシルバータブ以外で最も太いシリーズ。無骨なシルエットが雰囲気抜群なビッグサイズ。古着市場で弾数少なく、今大人気の黒。ワークパンツらしい、しっかりとした表地。程よく色落ちしている、スミクロデニムで伸縮性が若干あり、一日中穿き続けてもストレスの少ない古着らしい一点物です。ダボっとしたシルエットのスウェットやパーカーと相性良く定番古着コーデにピッタリなデニム。シャツのタックインコーデも上手にキマります。リーバイス501、505、550、559560、569、シルバータブなど極太ワイドが好きな方にオススメです。ユニセックスとして、通年お使い頂けます。

●状態

右足にリペアございます(写真10)腰パッチに破れがあり、剥がれないようにリペアされております(写真4左上)古着らしいスレがございます。デニムならではのアタリはございますが上記以外に、目立つ汚れやダメージは少なくこれからも長くご着用頂けます。

●サイズ

W34 L30

●採寸

ウエスト:93cm股上:29cm股下:73cm総丈:98cmワタリ幅:32cm裾幅:22cm

●カラー

黒ブラックくすみクロスミクロ

●素材

コットンポリウレタン

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

