【新作からSALEアイテム等お得な商品満載】 【新品・未使用】パーリーゲイツ ショートパンツ　レディース ショートパンツ

今期正規店舗にて購入致しました、ショートパンツです。

【※萌様専用※】moussy ショートパンツ フリンジ

履くつもりでおりましたので、タグは外してしまいましたが、新品、未使用品となります。

サラッとした生地で、これからの季節にちょうど良い素材です。

色 ネイビー

平置き採寸

丈 36センチ

股下 12センチ

裾口 27センチ

素人採寸につき、多少の誤差はご容赦ください。

未使用品となりますが、自宅保管につき神経質な方はご遠慮ください。

ご理解いただけます方のみ、宜しくお願いします。

小さく畳んで、簡易梱包にて発送致します。

何か疑問な事がありましたら、お気軽にコメントください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パーリーゲイツ 商品の状態 新品、未使用

