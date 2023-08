ご覧いただきありがとうございます

Coleman コールマン ランタン 200A 1974年7月 ジャンク品になります

以前まで点灯していましたが、ジェネレーター交換したら点灯しなくなりました

こちらのメンテナンス知識不足だと思います

メンテナンスすれば点灯すると思いますが、あくまでもジャンク品扱いとしますのでご購入後のキャンセル、返品等の対応は致しかねます

ご理解いただきよろしくお願いします

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 傷や汚れあり

