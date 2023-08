【最安値挑戦！】 MTG 一つの指輪他4枚セット マジック：ザ・ギャザリング

mtg 指輪物語 Bundle プロモ Foilの4枚セットです。

・サウロンの破滅、フロド/Frodo, Sauron's Bane 英語版拡張Foil

・剛毅なるサムワイズ/Samwise the Stouthearted 英語版拡張Foil

・忍耐強く企む者、ゴラム/Gollum, Patient Plotter 英語版拡張Foil

・一つの指輪/The One Ring 英語版拡張Foil

以上の各1枚の計4枚です。

細かいキズ等を気になさる方は購入をご遠慮下さい。

即購入大歓迎です。

らくらくメルカリ便にて発送します。

他にもご希望のものがありましたら、探しますので気軽にメッセージ頂けましたら幸いです。

#マジック・ザ・ギャザリング

#中つ国の伝説

#LTR

#指輪物語

#スタンダード

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

