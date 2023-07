革のバッグ

オリジナルテイスト

縦 約29cm

横 約24cm

幅 約10cm

中ポケット 一ヶ所

ベルトは別売りでしたが購入していない為、

お持ちのベルトなどを使用してください

フックがとても個性的でおすすめです

イラストはオリジナルの物のようです

保管してあった物ですが

スレもなく綺麗な状態です

#ミルキーショップ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

