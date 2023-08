ブランド雑貨総合 ユーロワーク ヴィンテージ リメイク ビンテージ カバーオール カバーオール

ご覧頂きありがとうございます。

ビンテージ ユーロ古着 フランス リメイクコートになります。

おそらく70年代頃のユーロワークカバーオールをリメイクされております。

別の素材感のユーロワークカバーオールの下側を繋ぎ合わせて丈を伸ばしてあり、ショップコートのような雰囲気になっております。

他には無い贅沢なリメイクです。

サイズは一般的な M〜L程度のサイズになります。

カラーはインクブルー

良いフェード感、色落ち感かと思います。

ダメージ、色落ち、汚れはございますがヴィンテージのアジとしてご理解下さい。

あくまで使用品になりますので神経質な方はお避け下さい。

この機会にぜひ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

