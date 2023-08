Fleurs de Digoin à broder et à coudre

Marion Fregonese (Auteur), Cécile Pêcheur (Auteur)

Éditeur ‏ : ‎ Tutti Frutti Editions (9 février 2012)

Langue ‏ : ‎ Français

Broché ‏ : ‎ 95 pages

ISBN-10 ‏ : ‎ 2360090380

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-2360090389

Poids de l'article ‏ : ‎ 2,5 Kilograms

Dimensions ‏ : ‎ 24.3 x 0.8 x 26 cm

フランスで出版されたディゴワンの絵柄をクロスステッチで創作する手引書です。

ほとんど傷みのない美品です。

概要(自動翻訳)

140 年にわたり、ディゴワン陶器工場は、そのパターンが私たちの遺産と記憶の一部である食器を生産してきました。セシル・ペシュールとマリオン・フレゴネーズは、赤と青の魅力的で特徴的なデザインを刺繍してみませんか。日常生活に昔の繊細なタッチをもたらす 20 以上のプロジェクトを作成します。刺繍に適したディゴインの赤と青の花。20 を超える詳細なステップバイステップの縫製と段ボールのプロジェクト。

