バンド...樹脂・シリコンバンド

─────────────────────────

こちらの商品は国内正規品で新品となっています

一度も人の手に渡っておりません

保護フィルムは剥がしておりません

また、ご購入時からメーカー1年保証付きで安心です

─────────────────────────

※画像はピンクとブルーのセットですが、ピンクのみ2本などの組み合わせも可能です、お気軽にお問い合わせください

・メーカー希望小売価格:13,200円(1本あたり税込)

・駆動:電池式 (現在お時計にモニター電池が入っております)

・付属品:メーカー保証書 兼 説明書・箱

特徴

・縦×横×厚:約49×45×13mm

・腕周り最大:約193mm

・ガラス素材:ミネラルガラス

・ケース素材:プラスチック

・裏蓋素材:ステンレス

・バンド素材:ウレタン樹脂

・300LAPメモリー

・オートスタート

・タイマー

・給水アラーム

・バックライト

・20気圧防水

そのほか、詳しい内容はメーカーホームページ等でご確認ください

店舗運営の都合上、商品は予告なく取り消す場合がありますのでご了承ください

─────────────────────────

◆他の商品は以下よりご覧いただけます

●出品商品の一覧

#watchman_全商品

●メンズ(男性用腕時計)一覧

#watchman_メンズ

#watchman_レディース

#watchman_SOMA

─────────────────────────

[OK****] No.20 O

#腕時計 #アクセサリー #男性用 #女性用 #SOMA

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 新品、未使用

