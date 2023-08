未使用品!

アグは履き心地がとても良いです!

お気軽にコメント下さい!

・アッパー:牛革 / ナイロン

・アウトソール:Treadlite by UGG™*

・つま先・かかと部分:ラバー

・ヒール高さ:約6.4cm

カウヘアーにスエードのアッパーが施されたユニークなデザインのスニーカーCALLE LACE SPECKLED(カレ レース スぺクル)。

つま先とかかと部分には耐久性のあるラバー、

アウトソールにはグリップ力を高めた

Treadlite by UGG™を採用しています。

デニムやワンピース、アスレジャーの定番まで、あらゆるコーディネートにマッチします。

カラー···ブラック

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

メンズ ユニセックス 27cm 27 アニマル

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アグ 商品の状態 新品、未使用

