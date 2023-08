【超安い】 OF キムタク★DERBY SAN L FRANCISCO★ダービージャケット ブルゾン

新品未使用

リモフリースジャケット ホワイト 韓国限定 Mサイズ



DERBY OF SAN FRANCISCO

ダービーオブサンフランシスコ

DERBY JACKET / ダービージャケット

STYLE#300

サイズ L

身幅 約65cm 着丈 約66cm

カラー 表BROWN/裏地GOLD

※木村拓哉さん着用モデル

米国の公式shop(直営店)より購入。

正規品

正規品の証 ステッカー付きです。

新品未使用/タグ付き/現行品

1960年代より続くサンフランシスコを代表するブランド、「ダービー・オブ・サンフランシスコ」。こちらはその代名詞的ジャケットであるカップ・ショルダージャケット、通称「ダービージャケット」のブラウン。様々な年代、様々な著名人も愛した西海岸を代表するカルチャーアイコンです。

国内でも木村拓哉と明石家さんまが着用し、話題になりました。

※希少なLサイズです。今後入手は困難です。

カラー...ブラウン

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

