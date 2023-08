【商品情報】

サイズ表記「36 1/2」

23.5センチ

袋1つ付き

ヒールの高さ 7センチ

サイズ感は画像を合わせてご確認下さい。

※大手会員制ブランドオークション 古物市場購入 鑑定済み(古物商許可証所持)

ルイヴィトン サイズ表記「36 1/2」23.5センチ ダミエ ハラコミュール



ダミエ、ハラコのミュールサンダルです。

ハーフラバーソール貼り付け済みですので、このままで長く履いていただけると思います。

★商品の状態★

インソール、外観共に使用感少なく綺麗だと思います。

ヒールに使用によるスレがあります。

ソールは綺麗です。

画像も合わせてご確認下さい。

★購入に際して★

無言購入大歓迎です!

記載されている情報は、出品者が見た感じの情報です。

見逃している部分があるかもしれませんので、画像をよくご確認下さい。

画像にあるものが全てです。

神経質な方は、ご購入をお控え下さい。

ご購入後メッセージ等いただかないで大丈夫です。

基本的に翌日発送をしておりますが、翌日発送が難しい場合、こちらより発送予定日をメッセージでお知らせいたします。

複数商品の御購入をご希望の場合コメントお願いいたします。「専用」を作ります。

単体での購入について「専用」は作りません。

商品の詳細についてご不明点はご連絡お願いします。

値切り交渉をしたい方は、プロフィールをお読みの上お願いします。

値切り交渉をされたい場合、送料や梱包の手間等を考慮してお願いいたします。明らかに無茶な値引き交渉はご遠慮下さい。

75

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品情報】ルイヴィトン サイズ表記「36 1/2」23.5センチ袋1つ付きヒールの高さ 7センチサイズ感は画像を合わせてご確認下さい。※大手会員制ブランドオークション 古物市場購入 鑑定済み(古物商許可証所持)ダミエ、ハラコのミュールサンダルです。ハーフラバーソール貼り付け済みですので、このままで長く履いていただけると思います。★商品の状態★インソール、外観共に使用感少なく綺麗だと思います。ヒールに使用によるスレがあります。ソールは綺麗です。画像も合わせてご確認下さい。【レディースサンダル出品中!】#レディースサンダル出品中ビートたけし【ルイヴィトン出品中!】#ヴィトンシューズ出品中ビートたけし【レディースシューズ出品中!】#レディースシューズ出品中ビートたけしヴィトン、プラダ、グッチ、フェンディ、フェラガモ、ヴァレンチノ、ペリーコ、ボッテガヴェネタ、ルブタン、セルジオロッシ、ジャンヴィットロッシ、ジュゼッペザノッティ、ケイトスペード、マノロブラニク、クロエ、トリーバーチ、ファビオスコーニ、アルマーニ、トッズ、ドルチェアンドガッパーナ、ミュウミュウ、バリー、ジミーチュウ、トラサルディ、ビンテージアメリ、カルヴェン、マイケルコース、コールハーン、シーバイクロエ、UGG、マルニ、ナイキ等出品しています!【アパレル販売中!】#アパレル色々販売中ビートたけし★購入に際して★無言購入大歓迎です!記載されている情報は、出品者が見た感じの情報です。見逃している部分があるかもしれませんので、画像をよくご確認下さい。画像にあるものが全てです。神経質な方は、ご購入をお控え下さい。ご購入後メッセージ等いただかないで大丈夫です。基本的に翌日発送をしておりますが、翌日発送が難しい場合、こちらより発送予定日をメッセージでお知らせいたします。複数商品の御購入をご希望の場合コメントお願いいたします。「専用」を作ります。単体での購入について「専用」は作りません。商品の詳細についてご不明点はご連絡お願いします。値切り交渉をしたい方は、プロフィールをお読みの上お願いします。値切り交渉をされたい場合、送料や梱包の手間等を考慮してお願いいたします。明らかに無茶な値引き交渉はご遠慮下さい。75

