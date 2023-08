THE NORTH FACE PURPLE LABEL

Field Down Cardigan

ノースフェイス パープルレーベル

フィールドダウン カーディガン

カラーはIce Tealになります。

フィールドダウンカーディガンにおいて、あまり出回っていない希少なカラーです。

USARMYフィールドジャケットのライナーをベースに、アウトドアのディテールをミックスしたダウンカーディガン。

中わたには、自らの体温域で遠赤外線を効率よく輻射して保温する光電子®を使用し、温かさもデザインも抜群の1枚です。

数回着用の美品です。

肩幅 54cm

身幅 60cm

着丈 72cm

袖丈 60cm (誤差あり)

質問など気軽にどうぞ

ノースフェイス

ND2153N

ホワイトレーベル

ノースフェイスパーカー

ノースフェイスTシャツ

ノースフェイスフーディー

ノースフェイスセール

レトロX

Patagonia パタゴニア

Arc’teryx アークテリクス

GREGORY グレゴリー

Columbia コロンビア

montbell モンベル

MAMMUT マーモット

トップス パーカー フーディ スウェット トレーナー プルオーバー 裏毛 スクエアロゴ ブランド アウトドア カジュアル

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイスパープルレーベル 商品の状態 未使用に近い

THE NORTH FACE PURPLE LABEL Field Down Cardiganノースフェイス パープルレーベル フィールドダウン カーディガン カラーはIce Tealになります。フィールドダウンカーディガンにおいて、あまり出回っていない希少なカラーです。USARMYフィールドジャケットのライナーをベースに、アウトドアのディテールをミックスしたダウンカーディガン。中わたには、自らの体温域で遠赤外線を効率よく輻射して保温する光電子®を使用し、温かさもデザインも抜群の1枚です。数回着用の美品です。肩幅 54cm身幅 60cm着丈 72cm袖丈 60cm (誤差あり)質問など気軽にどうぞノースフェイスND2153NホワイトレーベルノースフェイスパーカーノースフェイスTシャツノースフェイスフーディーノースフェイスセールレトロXPatagonia パタゴニア Arc’teryx アークテリクス GREGORY グレゴリー Columbia コロンビア montbell モンベルMAMMUT マーモット トップス パーカー フーディ スウェット トレーナー プルオーバー 裏毛 スクエアロゴ ブランド アウトドア カジュアル

