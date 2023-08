ご覧頂きありがとうございます。

SO ORIGINAL BULKY SWEAT スウェットセットアップ ブラック



アンチソーシャルソーシャルクラブのパーカーになります。

人気のセンターロゴとバックロゴがプリントされているデザインです。

サイズはLサイズで状態は目立った傷、汚れ等もなく美品です。

よろしくお願いします。

カラー

黒 ブラック

生地

コットン100%

Lサイズ

肩幅58

身幅56

袖丈60

着丈67

※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンチソーシャルソーシャルクラブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

