【正規通販】 Acos製 僕のヒーローアカデミア 制服 女性M コスプレ衣装 女性制服 コスプレ

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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僕のヒーローアカデミア女子制服LサイズACOSで購入いたしました。イベントで2度着用しておりますが、特に目立った汚れなどはございません。僕のヒーローアカデミアヒロアカコスプレ制服ACOSLサイズ・ジャケット　着丈約57　身幅約50　肩幅約40　袖丈約60・スカート　総丈約39　ウエスト約68

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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4分钟前

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