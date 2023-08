ショッピングバッグを象ったデザインの、Balenciaga(バレンシアガ)によるブラック「ショッピング」クロスボディバッグ。Demna Gvasalia(デムナ・ヴァザリア)の日常にありふれたものへの愛着を体現するアイテムです。 キャンバスを模したテクスチャードレザーを使用したコンパクトシルエット。ホワイトのタイプフェイスロゴがあしらわれています。

普段使いや週末の主役としても大活躍間違いなしです。

商品情報

ほかにも沢山取り揃えています。ご覧ください!

⇒#まるみ@ブランディ

ブランド

BALENCIAGA

商品名

ノースサウス ショッピングバッグ

サイズ

横:約31cm

高さ:約45cm

マチ:約10cm

ハンドル:約58cm

内ポケット2

カラー

ブラック

付属品

なし

商品説明

角スレ

状態

中古品(ランクAB)

中古品は使用感等、感じ方に個人差があります。

返品保証はおつけますが、プロフィールに記載の中古品に関する理解を納得されたうえでご購入をお願いします。

#まるみ@ブランディ

商品の情報 ブランド バレンシアガ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド バレンシアガ 商品の状態 やや傷や汚れあり

