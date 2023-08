閲覧ありがとうございます。

SEVENTEENのペン卒をする為、トレカをまとめ売りさせていただきます。

ジョシュア、ウォヌ、ジョンハンを好きな順にまとめたものです。全員同じ樹類のカードあるわけではないですが、このままセットでファイルごと送ります。ソロだけでなく、ペアカードもあります。私が好きなものを集めただけなので、購入後はファイルは捨てて貰ってご自由にまとめていただければと思います!

中身の1部として写真を見てもらえればと思います。

ジョシュア·····52枚

ウォヌ·····58枚

ジョンハン·····43枚

素人保管です。傷や汚れ等ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願いします。一応手元に来てからはこのファイルに入れて保管してありました。

SEVENTEEN/KーPOP/アイドル/ジョシュア/ウォヌ/ジョンハン/セブチ/トレカ/トレーディングカード/グッズ/まとめ売り

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

