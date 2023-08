【送料無料・即購入OK】

FR(13)NDS

ボアパーカー

Nissy(西島隆弘)着用

【商品カラー】

オフホワイト

【商品サイズ】

Mサイズ

・着丈…75cm

・肩幅…60cm

・身幅…120cm

・袖丈…63cm

【商品の状態 】

数回試着しましたが、汚れ、ほつれはなく、中に毛玉ができています。

中古品、素人の自宅保管ですのでご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。

Nissy(西島隆弘)が2ndアルバム「HOCUS POCUS2」収録の「The Eternal Live」のMVで衣装として着用していたパーカーでございます!

今は完売しておりECサイト等では手に入らない貴重なアイテムです☆

全体的にゆったりしたシルエットなのでスキニーパンツと合わせるとコーディネートがまとまると思いますし、ボアは今期のトレンドなのでオススメです☆

フレンズ ボア パーカー Nissy 西島隆弘 着用 PV 衣装 AAA 宇野実彩子 日高光啓 與真司郎 末吉秀太 伊藤千晃 浦田直也

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···ジップアップ

素材···ボア

ポケット···あり

季節感···冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フレンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

