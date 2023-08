ご覧くださり、ありがとうございます。

ADIDAS YEEZY BOOST 700 V2 GEODE 27.5

コレクション整理のため出品します。新品未使用の状態で、美品となります。

(基本情報)

アディダス オリジナルス ミュンヘン "クラウド ホワイト/メサ/ガム3"

■商品型番 GY7399

■カラー クラウド ホワイト/メサ/ガム3

■サイズ 28.0㎝

■状態 新品・未使用

■付属品 箱、タグ

■購入時期 2023年1月

■購入元 BILLY'S

(その他)

足元が一気にビンテージな雰囲気になる、アディダス ミュンヘン。スエードアッパーとガムラバーアウトソールは、日本とミュンヘンがあるバイエルン州の80年代のムードからインスピレーションを得たもの。エフォートレスなスタイリングをかなえる、クラシックなカラーコンビネーションも魅力。

BILLY'Sのみで展開するエクスクルーシブモデル

(留意事項)

※素人の保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

#アディダス

#adidas

#正規

#サンバ

#未使用

#新品

#美品

#ローカット

#黒タグ

メインカラー...ベージュ

スニーカー型...ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

