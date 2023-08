◼️フォロワー様限定割引き◼️

◼️商品名◼️ 古着

人気デザイン! NORTH FACE

バルトロライトジャケット ND91710

◼️カラー◼️

カーキ

◼️サイズ◼️

M

◼️実寸◼️

着丈64

裄丈93

身幅54

袖丈

素人がはかったものですので多少の誤差はご了承ください。

◼️状態◼️

下側が少し黒くなってしまっています

◼️備考◼️

古着ということをご理解ください。

何かあれば気軽にお尋ねください。

詳しくはプロフィールを見てください。

古着 ラルフローレン ナイキ スウェット リーボック Reebok トミーヒルフィガー ラコステ チャンピオン ステューシー フィラ ルコック ノースフェイス コロンビア アディダス プーマ パタゴニア ラルフローレン 80年代 90年代 ビンテージ 90's 希少 1点物 激レア レトロ 入手困難 ゆるだぼ ストリート ビッグロゴ 刺繍デザイン バックプリント ビッグプリント オーバーサイズ ビッグシルエット ワンポイントロゴ

#674

カラー···ベージュ

柄・デザイン···刺繍

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

