激安人気新品 DAVIDSON HARLEY 3 TEE S/S SKULLS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

高円寺で古着をメインとしたセレクトショップ運営しているtheejourneyoflife -ジジャーニーオブライフ-です。

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ご覧頂き、ありがとうございます。m(_ _)m

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〔商品説明〕

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HARLEY DAVIDSON 見ざる、聞かざる、言わざるのSKULL VER.

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年代:10年代

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タグ:HARLEY DAVIDSON

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製造国:NICARAGUA

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マテリアル:COTTON 100%

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本品は中古衣料です。伝えきれない使用感、ダメージがある場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。

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実寸(平置きにて採寸)

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素人採寸の為若干の誤差ご了承下さい。

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また、トラブルを未然に防ぐため、ご購入前に必ず一度yasuのプロフィールをご覧下さい。 よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

高円寺で古着をメインとしたセレクトショップ運営しているtheejourneyoflife -ジジャーニーオブライフ-です。ご覧頂き、ありがとうございます。m(_ _)m〔商品説明〕HARLEY DAVIDSON 見ざる、聞かざる、言わざるのSKULL VER.ロイヤルブルーのボディ、so cool。size:XL年代:10年代タグ:HARLEY DAVIDSON製造国:NICARAGUAマテリアル:COTTON 100%本品は中古衣料です。伝えきれない使用感、ダメージがある場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。実寸(平置きにて採寸)着丈:71cm肩幅:58cm身幅:59cm袖丈:19cm素人採寸の為若干の誤差ご了承下さい。一期一会のアイテムです。ステキな巡り合わせとなるコト願ってます。また、トラブルを未然に防ぐため、ご購入前に必ず一度yasuのプロフィールをご覧下さい。 よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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