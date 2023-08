ナイキのセットアップです。

▫️商品説明▫️

誰でも知ってる大定番ナイキのセットアップ

パンツは大人気のサイドボタンのスナップパンツ

ジャケットもスナップボタン式

数多の著名人が着用し人気沸騰中

ネイビー×ホワイトの良カラー

サイドライン

刺繍ロゴ

ユニセックスOK

▫️コンディション▫️

トップスは目立った汚れや傷はなく美品の部類かと思います。パンツはウェストゴムの伸びもなくウェスト紐もありますがパンツのお尻の箇所に小さなほつれがあり、左足の白い部分に小さなシミがあり、左足膝下に小さなほつれが3ヶ所あります。

※古着となりますので神経質な方はお控えください。

▫️サイズ▫️

・ジャケット

表記サイズ:L

身幅:61cm

着丈:75cm

裄丈:85cm

・パンツ

表記サイズ:L

ウエスト:36cm×2

股上:32cm

股下:73cm

ワタリ:33cm

裾幅:26cm

※素人採寸につき若干の誤差ご容赦ください。

▫️カラー▫️

ネイビー ホワイト

紺色 白

カラー···ブルー

袖丈···長袖

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

襟···レギュラーカラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

