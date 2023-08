アーサー・ラッカムによる挿絵は、ちょっとリアルな描写で、謎めいた物語にハマっている感じです。

ページに抜けはなく、図板(13点、カラー別刷り)もすべて揃っています。

【コンディション】

かなり古い本なので、本全体では、しみ、破れ、日焼けなどがありますが、

カラー図板は、目につくような傷みはなく、良い状態を保っています。

(図版は、直前のうすい紙で保護されていて傷みは少ないです。)

作者:Lewis Carroll

画:Arthur Rackam

書名:Alice's Adventure in Wnderland

サイズ:21cm × 16cm

1907年 初版 ※この本の初版には日付の記載はありません。

ハードカバー本

↓他にもいろいろ出品中です。

#かめぱんのお店

管理番号:697

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

