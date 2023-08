【お1人様1点限り】 高柳昌行アーカイブシリーズ第一弾（5枚組全6時間強収録） 邦楽

●状態:ボックス外側のフィルムを全てはがさずに大切に保管していました。

(本来はがして捨てるフィルムですので、きれいに開封できておりません)

丁寧に取り扱ってはいましたが、経年劣化によりボックスの紙の端に幅五ミリほど薄く黄ばみ(ヤケ)があります。写真をご参考にしてください。

CD5枚と解説の冊子(資料)が1冊入っています。

CDは使用感もなくきれいです。盤面のキズも素人目ですが無いように見えます。

冊子のほうは折れもなく一見きれいに見えますが、よく見るとボックスと同じように端が薄く黄ばみ(ヤケ)があります。

自宅保管の中古品の為ご理解のある方のみよろしくお願い致します。

●即購入OKです。

お値下げ・お取り置きの交渉はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

