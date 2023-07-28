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ブランド雑貨総合 ペリカンケース 1650 その他

商品の説明

品名：ペリカンケース 1650
【新品未開封】コールマン　アウトドアキャリーワゴン　限定カラー　グレー
外寸：横802mm×縦520mm×高さ316mm
andaz様確認用　カベーニ
内寸：横726mm×縦445mm×高さ271mm（蓋46/本体225㎜）
電動マッサージ機
素材：耐衝撃性樹脂
【美品】CZUR ET16 Plus ドキュメントスキャナー　ブックススキャン
キャスター付・伸縮ハンドル付
786★ポータブル電源 大容量 75000mAh 278Wh PSE認証済

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カメラを保管する為に使用していました。
EPSON PX-049A コピー機
ほとんど外に持ち出す事はなかったので、綺麗ですが、中古としてご理解の上購入よろしくお願いします。

f様専用　Apple Watch Series 8 GPS + Cellular

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ブランドペリカン
商品の状態目立った傷や汚れなし

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品名：ペリカンケース 1650外寸：横802mm×縦520mm×高さ316mm内寸：横726mm×縦445mm×高さ271mm（蓋46/本体225㎜）素材：耐衝撃性樹脂キャスター付・伸縮ハンドル付カメラを保管する為に使用していました。ほとんど外に持ち出す事はなかったので、綺麗ですが、中古としてご理解の上購入よろしくお願いします。

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ブランドペリカン
商品の状態目立った傷や汚れなし

ブランド雑貨総合 ペリカンケース 1650 その他

5分钟前

ブランド雑貨総合 ペリカンケース 1650 その他

¥39,800 ¥22,686

(税込) 送料込み
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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

7e7743c0b

 1488

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (3)

7e7743c0b
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