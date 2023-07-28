ブランド雑貨総合 ペリカンケース 1650 その他

品名：ペリカンケース 1650
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外寸：横802mm×縦520mm×高さ316mm
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内寸：横726mm×縦445mm×高さ271mm（蓋46/本体225㎜）
電動マッサージ機
素材：耐衝撃性樹脂
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キャスター付・伸縮ハンドル付
786★ポータブル電源 大容量 75000mAh 278Wh PSE認証済
Vixen 研究用大型顕微鏡 FBL-600三眼鏡筒セット ビクセン
カメラを保管する為に使用していました。
EPSON PX-049A コピー機
ほとんど外に持ち出す事はなかったので、綺麗ですが、中古としてご理解の上購入よろしくお願いします。
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品名：ペリカンケース 1650外寸：横802mm×縦520mm×高さ316mm内寸：横726mm×縦445mm×高さ271mm（蓋46/本体225㎜）素材：耐衝撃性樹脂キャスター付・伸縮ハンドル付カメラを保管する為に使用していました。ほとんど外に持ち出す事はなかったので、綺麗ですが、中古としてご理解の上購入よろしくお願いします。