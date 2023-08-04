値引きする 最高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをは 58 ネックレス

ご注目いただきありがとうございます

(C6-433)K18WG ネックレス ダイヤ0.05 レディース

商品説明:

新品 ギフト包装 ティファニー リターントゥハートキーネックレス

材質:pt950ホワイトゴールド

セリーヌ CELINE ヴィンテージネックレス サークルロゴ

ネックレスの長さ:約45cm

JUJU様 専用

カラッと:1.00ct

K18WG ダイヤモンド オープンハート ペンダントネックレス Y02627

ダイヤモンドをはめ込む

【Lanie】bone HEART chain necklace silver

神経質な方は購入しないでください

高品質の新商品では18金ブレスレットは使用しておりません

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K18 留め具 淡水パールネックレス ロングネックレス 重量約21g

あるいは希望的な価格帯でコメントを書くことができます

お値下げ！1点もの！agete アンティークネックレス

お互い気持ちよく、お取引出来ればと思っておりますのでよろしくお願いします???

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご注目いただきありがとうございます商品説明:材質:pt950ホワイトゴールドネックレスの長さ:約45cmカラッと:1.00ctダイヤモンドをはめ込む神経質な方は購入しないでください気になることがあればコメントしてくださいあるいは希望的な価格帯でコメントを書くことができますお互い気持ちよく、お取引出来ればと思っておりますのでよろしくお願いします???

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

インパクト大‼️ドデカ❤️ALBA ROSAネックレス❣️新品未使用❣️GGC 真珠鑑別書付き 最高品質《 花珠真珠 》アコヤ真珠 ネックレス 木箱入り【3252】 希少 グッチ ネックレス 5 アイコン チャーム 925新品Pt900希少石パパラチャネックレス♡画像入り鑑別書付きK18 ・18金 天然ルビー U字ライン ネックレス 新品