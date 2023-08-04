お知らせ ログイン 会員登録 出品
値引きする 最高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをは 58 ネックレス

商品の説明

ご注目いただきありがとうございます
(C6-433)K18WG ネックレス ダイヤ0.05 レディース
商品説明:
新品 ギフト包装 ティファニー リターントゥハートキーネックレス
材質:pt950ホワイトゴールド
セリーヌ　CELINE ヴィンテージネックレス　サークルロゴ
ネックレスの長さ:約45cm
JUJU様　専用
カラッと:1.00ct
K18WG ダイヤモンド オープンハート ペンダントネックレス Y02627
ダイヤモンドをはめ込む
【Lanie】bone HEART chain necklace silver
神経質な方は購入しないでください
高品質の新商品では18金ブレスレットは使用しておりません
気になることがあればコメントしてください
K18 留め具 淡水パールネックレス ロングネックレス 重量約21g
あるいは希望的な価格帯でコメントを書くことができます
お値下げ！1点もの！agete アンティークネックレス
お互い気持ちよく、お取引出来ればと思っておりますのでよろしくお願いします???

インパクト大‼️ドデカ❤️ALBA ROSAネックレス❣️新品未使用❣️

商品の情報

商品の状態新品、未使用

GGC 真珠鑑別書付き 最高品質《 花珠真珠 》アコヤ真珠 ネックレス 木箱入り

【3252】 希少 グッチ ネックレス 5 アイコン チャーム 925

新品Pt900希少石パパラチャネックレス♡画像入り鑑別書付き

K18 ・18金　天然ルビー　U字ライン　ネックレス　新品
ご注目いただきありがとうございます商品説明:材質:pt950ホワイトゴールドネックレスの長さ:約45cmカラッと:1.00ctダイヤモンドをはめ込む神経質な方は購入しないでください気になることがあればコメントしてくださいあるいは希望的な価格帯でコメントを書くことができますお互い気持ちよく、お取引出来ればと思っておりますのでよろしくお願いします???

商品の情報

商品の状態新品、未使用

値引きする 最高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをは 58 ネックレス

41分钟前

値引きする 最高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをは 58 ネックレス

¥15,580 ¥11,685

(税込) 送料込み
3
3
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

a507302b0c

 1878

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (3)

a507302b0c
値引きする 最高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをは 58 ネックレス 値引きする 最高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをは 58 ネックレス

1カラット ダイヤモンド ネックレス 一粒 1.0ct 6本爪 プラチナ Pt900 トリプルエクセレント ハートアンドキューピット G SI2 3EX H&C 鑑定書付 保証書付 ギフト プレゼント - 還暦祝いダイヤモンドジュエリーLuxy

1カラット ダイヤモンド ネックレス 一粒 1.0ct 6本爪 プラチナ Pt900 トリプルエクセレント ハートアンドキューピット G SI2 3EX H&C 鑑定書付 保証書付 ギフト プレゼント - 還暦祝いダイヤモンドジュエリーLuxy


最高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをはめ込

最高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをはめ込


K18 ダイヤモンド ネックレス 1.0ct レディース 女性用 最高級 1カラット 1ct 18金 18K ゴールド プラチナ Pt950 ダイヤモンド鑑定書付き 一粒ダイヤ フクリン 覆輪留め ネックレストップ ペンダントトップ カットアズキ ベネチアン チェーン プレゼント ギフト RAPA

K18 ダイヤモンド ネックレス 1.0ct レディース 女性用 最高級 1カラット 1ct 18金 18K ゴールド プラチナ Pt950 ダイヤモンド鑑定書付き 一粒ダイヤ フクリン 覆輪留め ネックレストップ ペンダントトップ カットアズキ ベネチアン チェーン プレゼント ギフト RAPA


１カラット D SI1 3EXT GIA プラチナ ダイヤモンドネックレス 一粒

１カラット D SI1 3EXT GIA プラチナ ダイヤモンドネックレス 一粒


K18 ダイヤモンド ネックレス 1.0ct レディース 女性用 最高級 1カラット 1ct 18金 18K ゴールド プラチナ Pt950 ダイヤモンド鑑定書付き 一粒ダイヤ フクリン 覆輪留め ネックレストップ ペンダントトップ カットアズキ ベネチアン チェーン プレゼント ギフト RAPA

K18 ダイヤモンド ネックレス 1.0ct レディース 女性用 最高級 1カラット 1ct 18金 18K ゴールド プラチナ Pt950 ダイヤモンド鑑定書付き 一粒ダイヤ フクリン 覆輪留め ネックレストップ ペンダントトップ カットアズキ ベネチアン チェーン プレゼント ギフト RAPA


楽天市場】【送料無料】Pt900【1.0ct】ライン ダイヤモンド ネックレス

楽天市場】【送料無料】Pt900【1.0ct】ライン ダイヤモンド ネックレス


ダイヤモンド ネックレス ソリティア 0.1ct 1粒 プラチナ Pt900

ダイヤモンド ネックレス ソリティア 0.1ct 1粒 プラチナ Pt900

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 値引きする 最高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをは 58 ネックレス
© www.inba.net, Inc.