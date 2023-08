FRAY IDのプリントタックブラウスとプリントナロースカートのセットアップです。

エイミーイストワール チェーンタイトニットワンピース

ウサギオンラインで購入しましたが、妊娠中の為お譲りします。

ネストローブ ブルームスベリープリントワンピース

室内試着のみです。

【美品】マッキントッシュ ロンドン ワンピース カシュクール ロング シルク

写真の通りカバーかけたままクローゼットで保管しておりました。

CADUNE 袖コンシャスワンピース

発送時はカバーとハンガーを外し、コンパクトに畳んで発送させて頂きます。どうぞご了承くださいませ。

結婚式ドレス パーティドレス 定価3万超え



zunezune 振袖ドレス ノースリーブ 着物リメイク ワンピース 茶と緑

【カラー】イエロー

美品✿グレースコンチネンタル ボタニカル柄サロペット リボン付 花 36 春夏

※公式写真では少し白っぽく写ってます。実物写真の方が近い色味です。

ロングパーティードレス ブルーレース

【サイズ】どちらも1

【クリーニング済】Airy Volume Sleeve Dress

(スカート:ウエスト68ヒップ102総丈91)

Her lip to Dear me set M



Just cavalli ジャストカヴァリ ロングワンピース



オフショルダーボリューム袖サテンブラックソフトマーメイドドレス

-------以下、公式情報-------

完売【美品】HYKEハイク2023PEBBLE PRINTED今季人気ワンピース

【ブラウス】

DOCKING MESH OP(グリーン) 30,800

少しシボ感がある微光沢の薄手デシン素材に線画リーフプリントをのせた、アートで繊細な表情のブラウスです!

メゾンスペシャル スリーブボリュームワンピース

きゅっと詰まったネックラインにボウタイを配し、二の腕がほっそり見えるよう肩にタックを入れてクラシカルモードな雰囲気に仕上げました。

シティショップ キャミソールワンピース 未使用

ボウタイ部分は縫い付けているため、形をきれいにキープできます。

ELENDEEK エレンディーク ワンピース 新品

ポリエステル素材で扱いやすく、デイリーにもオフィスにも上品かつ華やかな雰囲気に。

極美品 DVF ダイアンフォンファステンバーグ 総柄 シルク ラップワンピース

ジャケットのインナーとしても活躍してくれます。

ELENDEEK エレンディーク ワンピース セットアップ

パンツを合わせてると違った雰囲気に変わり、同素材のプリントナロースカート(FWFS212045)をセットアップで合わせていただくとワンピース風に着ていただけます。

お値下げ❤️美品❣️MADAM JOCONDE マダムジョコンダ夏ワンピース



UN3D. アンスリード カラーブロックワンピース 即完

【スカート】

マッキントッシュ バイブリーフラワーワンピース

少しシボ感がある微光沢の薄手デシン素材に線画リーフプリントをのせた、アートで繊細な表情のハイウエストスカートです!

バックレースアップフロントボタンコットンワンピース

ウエストラインはすっきりさせ、後ろ中心にはくるみ釦をあしらいポイントに。

FRAY I.D EDITION ONE 希少 1点もの ロングワンピース

ヒップ下辺りから全体にマチを入れることで、裾に向かってボリュームがでるフレアシルエットのデザインです。

Sustainableオーガンシースループリントワンピース(OWHT-0)

ポリエステル素材で扱いやすく、デイリーにもオフィスにも大人っぽく華やかな印象で着られます。

Gentiana Print Frill Set Up

ブラウスやニットを合わせてフェミニンな雰囲気にも、Tシャツでカジュアルダウンも楽しめます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

FRAY IDのプリントタックブラウスとプリントナロースカートのセットアップです。ウサギオンラインで購入しましたが、妊娠中の為お譲りします。室内試着のみです。写真の通りカバーかけたままクローゼットで保管しておりました。発送時はカバーとハンガーを外し、コンパクトに畳んで発送させて頂きます。どうぞご了承くださいませ。【カラー】イエロー※公式写真では少し白っぽく写ってます。実物写真の方が近い色味です。【サイズ】どちらも1(スカート:ウエスト68ヒップ102総丈91)-------以下、公式情報-------【ブラウス】少しシボ感がある微光沢の薄手デシン素材に線画リーフプリントをのせた、アートで繊細な表情のブラウスです!きゅっと詰まったネックラインにボウタイを配し、二の腕がほっそり見えるよう肩にタックを入れてクラシカルモードな雰囲気に仕上げました。ボウタイ部分は縫い付けているため、形をきれいにキープできます。ポリエステル素材で扱いやすく、デイリーにもオフィスにも上品かつ華やかな雰囲気に。ジャケットのインナーとしても活躍してくれます。パンツを合わせてると違った雰囲気に変わり、同素材のプリントナロースカート(FWFS212045)をセットアップで合わせていただくとワンピース風に着ていただけます。【スカート】少しシボ感がある微光沢の薄手デシン素材に線画リーフプリントをのせた、アートで繊細な表情のハイウエストスカートです!ウエストラインはすっきりさせ、後ろ中心にはくるみ釦をあしらいポイントに。ヒップ下辺りから全体にマチを入れることで、裾に向かってボリュームがでるフレアシルエットのデザインです。ポリエステル素材で扱いやすく、デイリーにもオフィスにも大人っぽく華やかな印象で着られます。ブラウスやニットを合わせてフェミニンな雰囲気にも、Tシャツでカジュアルダウンも楽しめます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

spick and span フロントボタンデニムワンピース 新品未使用夏コーデ♠︎ケイトスペードKate Spade可愛い赤ノースリーブワンピース4RED CHOP WORKS(レッドチョップワークス) カフタンロングワンピースグレースクラス Diagram グレースコンチネンタル イエローチェック美品 PINKY&DIANNE バイアスボーダープリントボータイワンピース【カデュネ】CADUNE コンビストライプワンピース サイズ38着物リメイク 手作り 浴衣 ワンピース【新品】foufou the dress 22 バイカラーワンピース白地にバラの花柄素敵です!