【人気沸騰】 cotton paisley lace dress long ロングワンピース

昨年公式ECで購入し2回着用したのみです。

あまり着用しないため出品します。コンパクトに降りた発送予定です。

ご好評いただいているオリジナルの同色で織られたペイズリー刺繍により、テクスチャーの魅力際立つニュアンスカラーのミディドレス。

細かなピンタックデティールを用いたウエストのデザインが特徴的な一着です。ブランドらしいフェミニンな感性を用いた胸元に、染めのリボンテープを配したデザイン。

前ボタンを少し開けて、抜け感を出した着こなしもおすすめです。フラットシューズと合わせて軽やかでレディライクな装いに。

■カラー:black

■素材

表地:綿 100%

刺繍:綿 100%

別布部分:ポリエステル 85% / 綿 15%

裏地:ポリエステル 100%

■原産国:MADE IN CHINA

■お手入れ方法: ドライクリーニング

■サイズ:S

[ 着丈:120.5 / 肩幅:37 / バスト:80 / バスト(立体): 94.5/ ウエスト:72 ](cm)

※平置き寸法のバストを追記しております。

カラー···ブラック

袖丈···袖なし

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 未使用に近い

