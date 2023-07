ご覧いただきありがとうございます!

Mattel Year 2004 バービー Barbie DC ムービー Series 12 インチ Super-ヒロイン ドール セット - バービー Barbie as キャットウーマン (Starring Hale Berry) with レザー Cat スーツ, マスク, Whip and グローブ (海外取寄せ品)

キャットウーマンのバービーです。

2004年の作品だと思います。

マテル社の正規販売品です。

インポートショップにて購入し、箱から出さずに飾っていましたが、経年劣化による箱のスレやキズが見られます。

また、右膝の衣装の色移りが少しあります。※写真10枚目参照

新品未使用品としていますが、あくまで年代物の中古品、素人保管ですので、神経質な方は購入をお控えください。

ご購入後の返品、返金はおこなっておりませんので、ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

