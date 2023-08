から厳選した AIR FORCE 1 07 ナイキ エア フォース DJ5148-100 スニーカー

NIKE AIR FORCE 1 07 LV8 ナイキ エア フォース ワン 26.5

【ブランド】

NIKE

【表記サイズ 】

26.5cm

【品番】

DJ5148-100

【色】

ホワイト

【状態】

全体的に少し使用感がございますが、大きな汚れなく比較的綺麗な状態です。

USED品になりますので、ご理解ある方のみご購入ください。

写真を観て納得した上でご購入宜しくお願いします。

多少のお値引きでしたら可能ですのでお気軽にコメントお待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

