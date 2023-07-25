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超高品質で人気の US ARMY 70S スノーカモ フィッシュテール パーカー M 65 51 ミリタリージャケット

商品の説明

サイズ表記 M
【新品】BARBA バルバ コットンツイル シャツジャケット 48
着丈 105cm
Junhashimoto ジュンハシモトMA-1 ブルゾン カーキ
肩幅 59cm
ビンテージ　ベトナムジャケット
身幅 72cm
ROTHCO ロスコ M-65 タイガーカモフラフィールドジャケット
袖丈 68cm
✨実物✨スウェーデン菅田将暉軍★M-84✨ユーティリティジャケット★M C40

TAD GEAR Sentinel Field Jacket！

古着
アメリカ陸軍が、雪が積もる土地での作戦時に、紛れるようにと着用していた通称スノーカモパーカー。
70s M-65 フィールドジャケット 3rd M/R
元々オーバーコートとして作られている為に、かなりゆったりしたサイズ感と、貫通ポケットが特徴的なアイテム。
HUMAN MADE フライトジャケット
タグの表記から、78年の会計分と判断できます。
美品◎c40　Barbour beaufort ビューフォート

80s 米軍実物 M65 ミリタリーフィールドジャケット3rd 古着 N494
近年のフィールドコートのトレンドや、ノームコアの流れも相まり、ホワイトカラーな上に形はM51やM65のそれに近しいデザインと言う事で注目の集まるアイテム。
プロメテウス様専用
探されている方も多いのではないでしょうか。
ぜん様専用　M51デッドストック購入後ワンウォッシュ乾燥機　状態抜群❗️

バンソン VANSON 40周年限定モデル N-1 デッキジャケット 裏ボア

ジャングルファティーグジャケット 3rd ノンリップ M-R
コンディションですが、フロント第二ボタン下とバック右袖の付け根辺りに多少のシミ、その他多少のスレや毛羽立ちなどの経年による使用感が全体的に見受けられます。
ポロラルフローレン　サファリジャケット　新品未使用品
ただ、特記すべきダメージなどはなく、物や年代を考慮すると比較的良好だと思われます。
【80s】エルエルビーン　ヴィンテージ サファリジャケット

未使用【Stussy 】名古屋栄チャプト Skull&Roses ミリタリーJK

激レア　AVIREX 90s インディアンズ　フットボール　革ジャン　スタジャン
人気モデル···m-51(モッズコート)
Neighborhood ミリタリージャケット 2021AW

美品 Hysteric Glamor ヒステリックグラマー ミリタリージャケット
カラー···ホワイト
アメリカ軍用 ミリタリージャケット
柄・デザイン···無地
US army jacket
素材···コットン
DAIWA PIER39　 TECH JUNGLE FATIGUE JACKET
ジップ・ボタン···ボタン留め
古着 STUSSY ヴィンテージステューシー アウター ジャケット
フード···フードあり（取外し不可）
極美品 トイズマッコイ 名作 N1 デッキ ジャケット
季節感···春、秋、冬

バブアー　ソルウェイジッパーSL

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

カーハート シベリアンジャケット 緑 M ファー付 フード 厚手 ミリタリー

M65フィールドジャケット 2nd ミリタリー 古着

NIKESBとGORE-TEXコラボジャケット

古着 90s ナイキ 刺繍 スウッシュ ナイロンジャケット ネイビー×ブラック

STONE ISLAND シェルジャケット　ブラック

美品 アップルバム APPLEBUM ジャケット コート Lサイズ

米軍　M43 ヘリンボーン　HTB シャツ

Daiwa Pier39 2WAY PERFECT FISHING JACKET

PATAGONIA MARS LEVEL6
サイズ表記 M着丈 105cm肩幅 59cm身幅 72cm袖丈 68cmアメリカ陸軍が、雪が積もる土地での作戦時に、紛れるようにと着用していた通称スノーカモパーカー。元々オーバーコートとして作られている為に、かなりゆったりしたサイズ感と、貫通ポケットが特徴的なアイテム。タグの表記から、78年の会計分と判断できます。近年のフィールドコートのトレンドや、ノームコアの流れも相まり、ホワイトカラーな上に形はM51やM65のそれに近しいデザインと言う事で注目の集まるアイテム。探されている方も多いのではないでしょうか。コンディションですが、フロント第二ボタン下とバック右袖の付け根辺りに多少のシミ、その他多少のスレや毛羽立ちなどの経年による使用感が全体的に見受けられます。ただ、特記すべきダメージなどはなく、物や年代を考慮すると比較的良好だと思われます。人気モデル···m-51(モッズコート)カラー···ホワイト柄・デザイン···無地素材···コットンジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

超高品質で人気の US ARMY 70S スノーカモ フィッシュテール パーカー M 65 51 ミリタリージャケット

35分钟前

超高品質で人気の US ARMY 70S スノーカモ フィッシュテール パーカー M 65 51 ミリタリージャケット

¥24,800 ¥13,888

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fc0090cbd9313a

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fc0090cbd9313a
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70's US ARMY M-65

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