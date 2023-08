睦月様専用

睦月様専用7/113412円他の方は購入不可ですご覧頂きありがとうございます限定 特別作品スペシャル新月に見たあれが忘れられずまたもや新月に!!回る鳳凰と……更に加速する引き寄せと究極の癒しの融合宇宙の渦加速する引き寄せ宇宙が生み出すエネルギーの彩色から生まれ一つに融合していくような神鳳凰にも龍にも 前作は何体もの龍に見えたとのお声も飾る角度により吸い込まれる強さ包み込むような温かさ勢いや静色んな感覚を覚えます微細な凹凸と魅惑的色が魅力のオンリーワンアート好転 再生 再起動 豊かさ生まれ変わるチャンスリセット 拍車がかかり良い流れミラクルな出来事 逆転勝利エピソード数日前から耳鳴りと頭に浮かんだこのライン やっぱり来た~!!!以前描いた振り撒く羽から虹を発する鳳凰と似ているが 違う…流星群が孤を描きながらぐるりと回り発光し流れるようなシルエットの鳳凰と龍神に見えます心が引き寄せられるままに行動する力 向かうべき方向や素早さ流れや引き寄せるパワーを表しているのかもしれません更に輝く未来の象徴虹色や発光するような色彩が煌めきます昨年夏以降、鳳凰雲とのご縁依頼鳳凰作品商品到着してから急な金運効果懸賞当選などその他 嬉しい報告頂いております是非間近で発する勢いを感じて頂きたいです sunsui original お守りにも用いられるレインボーカラーです潤い、愛情、金運、ギャンブル運、出世、冷静さ、活力、希望、色気アップ等全体運に作用する七色、虹色カラー龍と鳳凰、この二つが揃うと究極に調和した関係を表し素晴らしい風水の恩恵がもたらされると言われています二神がひとつになるかのように対極でありながらなくてはならない無二の存在ブラックライトで楽しめます■絵サイズ 直径約20cm円形木枠キャンバス画家 sunsui手書き 完全オリジナル 一点物 某美術展 油彩W入選#開運#風水画#金運#恋愛運#家庭運#愛情運#金運#出世#レインボーカラー#虹色#鳳凰#高次元#高波動#スピリチュアル#ヒーリングアート#インスピレーション#ハイブリッド#リセット#好転定価19800円15000-17

