iPhone 14 Pro ゴールド 256 GB docomo

写真を確認ください。

画面の右下に割れがあります。

また、右下から45°くらいで左上に

向かって斜めに割れがあります。

背面はケースをつけていたので

無傷です。カメラのレンズも無傷です。

宜しくお願いします。

本体と箱を送ります。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

